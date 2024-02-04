Российский картографический сервис выпустил приложение для Apple Vision Pro

2ГИС выпустил приложение 2GIS Immersive для очков виртуальной реальности от Apple. Сервис представил сотни реалистичных 3D-моделей зданий на картах, которые позволяют виртуально перенестись в город, сообщил руководитель направления продуктов для пользователей 2ГИС Александр Сырков.

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Отмечается, что очки Apple Vision Pro управляются движением глаз и рук пользователя. Приложение создано специально для этих очков. С его помощью можно рассматривать реалистичные 3D-модели зданий в городах России, например, МГУ в Москве или Казанский собор в Санкт-Петербурге.

«Появление Apple Vision Pro — это новые перспективы для развития сценария виртуальных прогулок и использования карт. Например, находясь у себя дома на кухне, можно погулять вокруг Кремля или Большого театра в Москве, рассмотреть архитектуру и мелкие детали в невероятном качестве», — рассказал Сырков.

По его словам, разработка приложения являлась технологическим вызовов для инженеров сервиса. Он уточнил, что им за короткие сроки удалось создать пилотное приложение для Apple Vision Pro.