Полиция Ирландии обнаружила в болоте останки подростка возрастом более 2 тыс. лет

В Северной Ирландии на территории одного из болот рядом с деревней Беллаги обнаружили останки подростка, который умер более 2 тыс. лет назад, об этом сообщили на сайте правоохранительных органов The Police Service of Northern Ireland (PSNI). Находку назвали уникальной и передали в Национальный музей Ирландии.

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Находка была совершена полицейскими — тело было погружено на один метр под землю на территории торфяного болота и находилось среди останков ископаемых деревьев. Уникальным оказалось то, что останки человека хорошо сохранились: остались не только кости, но и частично кожа, ногти и одна почка.