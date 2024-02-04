Выяснилось, почему насекомые кружатся вокруг источников света в ночное время

Ученые раскрыли секрет, заставляющий мотыльков и других летающих насекомых кружить вокруг фонарей и других источников света в ночное время.

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Международная группа ученых из Соединенных Штатов, Британии и Коста-Рики раскрыла секрет, который заставляет мотыльков и других летающих насекомых кружить вокруг фонарей и других источников света ночью. Исследование опубликовал журнал Nature Communications.

Для изучения данного вопроса исследователи засняли полеты насекомых вокруг различных источников света, чтобы определить их направления движения. Изучение видео установило, что мотыльки стремятся поворачиваться спиной к свечению. Это поведение, которое называют реакцией на дорсальный (поступающий сзади) свет.

Эксперты заметили, что когда насекомые летели прямо под светом, они выгибались вверх, а когда свет проходил позади них, держась спиной к лампе пока, летя прямо вверх, они не останавливались и не ныряли обратно.

Кроме того, пролетая над источником света, мотыльки переворачивались вверх тормашками, поворачиваясь спиной к свету, а затем резко снижались.

До появления современного освещения небо было ярче земли днем и ночью, в связи с этим оно служило надежным сигналом для насекомых, которые надеются сохранить устойчивую ориентацию. Искусственное освещение, саботирующее эту способность, заставляя насекомых летать кругами, появилось недавно, подчеркнули специалисты.

По словам ученых, их выводы говорят о необходимости уменьшать световое загрязнение ради сохранения разнообразия насекомых.