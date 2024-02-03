Китайский автогигант запустит собственную спутниковую сеть

Один из крупнейших автопроизводителей Китая — Geely Holding Group — раскрыл планы по развитию своей спутниковой группировки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные компании.

© Газета.Ru

Как уточнили в Geely, запущенные 3 февраля 11 спутников предназначены для обеспечения высокоточной навигации своих беспилотных автомобилей. Помимо этого, орбитальная группировка также будет выполнять другие коммерческие функции, включая обеспечение работы сети бытовой электроники.

В компании рассчитывают увеличить орбитальную группировку до 72 аппаратов к 2025 году, а затем постепенно довести созвездие до 240 устройств.

Как уточнили представители предприятия, спутники обладают функциями дистанционного зондирования с использованием искусственного интеллекта, обеспечивая четкие изображения с высоким разрешением на дистанции вплоть до одного метра до объекта.

В 2014 году китайское правительство разрешило частные инвестиции в космическую отрасль страны, после чего туда устремились коммерческие компании. Часть из них сосредоточилась на выпуске спутников, другие занимаются производством ракет-носителей, как одноразовых, так и многоразовых.