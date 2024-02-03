Что за магнитная буря обрушится на Землю: когда будет, чем опасна для людей

Российские астрофизики предупредили, что в грядущий понедельник, 5 февраля, на Земле произойдет геомагнитная буря. Какой она будет мощности, что происходит на Солнце, есть ли опасность для людей?

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Что за магнитная буря обрушится на Землю

Согласно информации лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук, 5 февраля на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает MK.RU.

«Геомагнитное поле планеты будет возмущено после полуночи, сообщают астрофизики, а геомагнитный шторм, предположительно, начнется с 3 часов ночи», — пишет издание.

Уточняется, что грядущая магнитная буря входит в категорию G1, то есть будет слабой. Опасности для подавляющего большинства населения планеты это явление не несет.

«Подобные возмущения на оказывают негативного воздействия на работу электрических сетей и электроники. Как правило, они не ощущаются людьми. Только очень впечатлительные могут почувствовать недомогание после получения информации о магнитной буре. Возможны незначительные колебания в электросети и северные сияния. По словам биологов, такую магнитную бурю почувствуют мигрирующие животные», — отмечает портал dni24.

Что происходит на Солнце

Астрофизики заявили, что Солнце проходит 11-летний цикл активности и приближается к своему пику. По словам специалистов, на этот раз звезда ведет себя не так спокойно, как ранее предполагалось. В связи с этим количество магнитных бурь, которые будут обрушиваться на нашу планету, будет увеличиваться, подчеркивается в публикации sm.news.

«Этот год должен стать пиком солнечного максимума, поэтому мы можем ожидать повышенной солнечной активности. Удивительные полярные сияния станут более частыми (даже в низких широтах). Но мы также можем ожидать отключения радио и сбоев в работе спутников. Согласно моделям Центра прогнозирования космической погоды, Солнце должно достичь пика своей активности в период с января по октябрь этого года», — цитирует специалистов издание.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Врач-кардиолог Юрий Конев в разговоре с NEWS.ru пояснил, что во время геомагнитных возмущений прежде всего страдает регуляция давления, что может привести к ухудшению самочувствия.

«Первое, что нужно сделать, это пить больше воды. Можно даже добавить в нее поваренную соль, которая задерживает жидкость в организме. За счет этого увеличивается объем циркулирующей крови, соответственно, повышается артериальное давление», — советует медик.

По словам преподавателя медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова, людям, которые имеют проблемы с сердцем, стоит снизить активность в период геомагнитных возмущений.