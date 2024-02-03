Россия предложила Казахстану продолжить научную программу на МКС

Россия предложила Казахстану продолжить исследования на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина.

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«К нам поступило предложение <…> продолжить научную программу», — сказал Мусин, уточнив, что у Казахстан имеет ряд научных работ, которые находятся в стадии доработки.

Глава ведомства не конкретизировал, кого для каких исследований необходимо отправлять в космос. Он обратил внимание, что российская сторона обещает рассмотреть любые предложения.

В конце 2023 года Мусин обратились к РФ с предложением продолжить космические исследования на станции и отправить на орбиту казахстанского космонавта.

В четверг, 1 февраля стало известно, кто доставит на орбиту станцию для замены МКС. Дата миссии пока не была объявлена, однако известно, что StarLab планируют запустить до 2030 года.