Названо количество гаджетов Apple

Компания Apple назвала количество активных гаджетов во всем мире. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте корпорации.

В материале глава компании Тим Кук заявил, что количество активных гаджетов Apple достигло отметки 2,2 миллиарда. Понятие «активный гаджет» подразумевает устройство, подключенное к сети.

«Мы, как всегда, стремимся к революционным инновациям — в соответствии с нашими ценностями и от имени наших клиентов», — заявил Кук.

Последний раз Apple раскрывала количество активных девайсов в феврале 2023 года. Тогда в корпорации отчитались о двух миллиардах гаджетов. По данным Statista, в 2016 году количество устройств Apple достигло отметки в миллиард штук.

Также Тим Кук анонсировал появление в продаже фирменных очков дополненной реальности. По его мнению, Vision Pro помогут расширить базу пользователей техники бренда.

В августе стало известно, что миллиард потребителей Apple пользуются платными услугами, предоставляемыми компанией.