Китай запустил первый в мире спутник с искусственным интеллектом

Китай запустил группу спутников, среди которых первый в мире аппарат с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает телеканал CGTN.

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Спутник Rongpiao (другое название - Xingshidai-18) был запущен с помощью ракеты-носителя Smart Dragon 3 (SD-3) в 11:06 по пекинскому времени (06:06 мск) в составе группы из девяти спутников. Запуск был произведен с воды у побережья города Янцзян в провинции Гуандун на юге Китая.

Как сообщает вещатель, аппарат, разработанный компанией Guoxing Aerospace Technology, предназначен для отработки на орбите алгоритма искусственного интеллекта Synaesthesia Fusion.

Отмечается, что китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2С» 3 февраля также успешно вывела на орбиту группу из 11 спутников.

До этого в КНР заявили о запуске первого в мире спутника с синтезированной апертурой для борьбы с природными бедствиями.