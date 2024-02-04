SpaceX снова перенесла отстыковку от МКС Crew Dragon с экипажем

«Погода у берегов Флориды по-прежнему не позволяет Crew Dragon и экипажу Ax-3 отстыковаться и безопасно вернуться на Землю. Теперь мы планируем отстыковать корабль от МКС не ранее вторника, 6 февраля», - опубликовали в соцсети соответствующее сообщение.