В NASA занялись разработкой ядерного реактора для других планет

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США подвело итоги начальной стадии инициативы по проектированию небольших ядерных реакторов, которые можно будет использовать для освоения Луны и Марса. Информация об этом опубликована на официальном сайте космического агентства.

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В 2022 году организация заключила контракты на $5 млн, поручив партнерам разработать проекты, включающие сам реактор, системы преобразования энергии, теплоотведения, управления и распределения энергии, чтобы обеспечить устойчивое присутствие человека на Луне в течение как минимум 10 лет.

Согласно требованиям, ядерная установка должна весить не более шести тонн и быть в состоянии производить 40 киловатт электроэнергии, обеспечивая снабжение жилых и научных модулей, луноходов и резервных сетей.

Подрядчиками NASA по разработке реактора стали компании Lockheed Martin, Westinghouse и IX (совместное предприятие производителя космической техники Intuitive Machines и частной фирмы в сфере ядерной энергетики X-Energy).

В NASA уточнили, что в после второго этапа проекта ядерный реактор доставят на Луну в начале 2030-х годов. Там он должен будет провести год в испытательном режиме и девять лет в эксплуатации. Если все пройдет благополучно, конструкцию установки адаптируют для использования на Марсе.