Клип «Дымок» на YouTube оказался заблокированным для россиян
На территории России был заблокирован выложенный на YouTube клип на песню «Дымок» рэпера Ицыка Цапера. Об этом сообщает ТАСС.
При этом клип все еще доступен для просмотра из других стран. На момент блокировки у видео было более 16 миллионов просмотров.
«Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов», — сказано в сообщении YouTube.
Причина блокировки пока не названа. Отметим, что в тексте песни несколько раз упоминается процесс употребления наркотиков, а также описывается эффект наркотического воздействия.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов заявил, что в данный момент в России не ведется подготовка по блокировке YouTube.
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