Клип «Дымок» на YouTube оказался заблокированным для россиян

На территории России был заблокирован выложенный на YouTube клип на песню «Дымок» рэпера Ицыка Цапера. Об этом сообщает ТАСС.

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При этом клип все еще доступен для просмотра из других стран. На момент блокировки у видео было более 16 миллионов просмотров.

«Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов», — сказано в сообщении YouTube.

Причина блокировки пока не названа. Отметим, что в тексте песни несколько раз упоминается процесс употребления наркотиков, а также описывается эффект наркотического воздействия.