Домен правительства Калининградской области подвергся DDoS-атакам
Домен правительства Калининградской области весь день испытывает на себе массированные DDoS-атаки из-за пределов страны.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дмитрия Лыскова. Он отметил, что в настоящее время портал gov39.ru недоступен пользователям. По словам Лыскова, Минцифра региона работает над восстановлением работоспособности ресурса.
Пресс-секретарь подчеркнул, что речь «не идет о каком-то критическом обрушении базы данных портала». Ранее, 30 января, масштабный сбой произошел в работе Рунета. Он был зафиксирован в 19:30 мск. Российские пользователи пожаловались на работу таких сайтов, как «Яндекс», «Дзен», «Авито», Wildberries, «Одноклассники», и других сайтов в доменной зоне «.ru», передает «Радиоточка НСН».