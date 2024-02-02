Домен правительства Калининградской области подвергся DDoS-атакам

Домен правительства Калининградской области весь день испытывает на себе массированные DDoS-атаки из-за пределов страны.

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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дмитрия Лыскова. Он отметил, что в настоящее время портал gov39.ru недоступен пользователям. По словам Лыскова, Минцифра региона работает над восстановлением работоспособности ресурса.