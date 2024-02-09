Как работать в почте Gmail быстрее

Gmail — популярный почтовый клиент, однако в нем так много инструментов, что большая часть людей даже не знает о существовании некоторых функций. Журнал Popular Science поделился полезными трюками, которые помогают ускорить работу в Gmail.

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Добавьте больше ярлыков

Оригинальная версия Gmail образца 2004 года отличалась от прочих почтовых клиентов своим акцентом на ярлыки — и они хорошо работают по сей день. К письмам можно прикреплять несколько ярлыков одновременно, и вы можете создавать собственные ярлыки. Они пригодятся для быстрого поиска писем, если ввести в поисковой строке префикс label:.

Переключение между вкладками

Веб-интерфейс Gmail по умолчанию показывает вкладки в определенном порядке, но вы можете сами выбрать, какие из них отображаются в почте, нажав на значок шестеренки в правой части окна. Имейте в виду, что скрытые сообщения в любой из этих складок будут перемещены в основную, которую нельзя скрыть.

Помимо этого, письма можно перетаскивать из одной вкладки в другую мышью, если алгоритмы Gmail вдруг неправильно отсортировали сообщение. Просто нажмите на письмо и, не отпуская нажатой клавиши мыши, переместите его в другую вкладку. Gmail автоматически спросит, хотите ли вы отправлять все письма с этого адреса в новую вкладку в будущем.

Сортировка писем на мобильном приложении

Перетаскивание писем между вкладками хорошо работает на ПК, но на мобильных клиентах Gmail для Android и iOS есть другой трюк. Вы можете просто свайпать письма, чтобы сортировать их по вкладкам, не открывая сообщения. Но для этого сначала нужно настроить быстрые действия в параметрах приложения. На правый и левый свайп можно привязать разные действия.

Горячие клавиши на ПК