Стали известны подробности о новой миссии США на Луну

Компания Intuitive Machines и НАСА находятся на завершающей стадии подготовки к запуску лунной миссии IM-1, намеченному на середину февраля. Подробности стали известны SpaceNews.

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Вице-президент по космическим системам компании Intuitive Machines Трент Мартин заявил, что лунный посадочный модуль Odysseus заключен в обтекатель полезной нагрузки ракеты Falcon 9.

Руководитель отказался назвать точную дату старта носителя с новой миссией, однако уточнил, что пусковое окно в середине месяца будет открыто три дня.

«Мы работаем напрямую с SpaceX, прежде чем озвучить точную дату и время запуска, поэтому об этом будет объявлено здесь в ближайшие дни», — сказал Мартин.

В ноябре 2023 года издание сообщило, что американская компания Intuitive Machines запланировала в 2024 году отправить на Луну до трех посадочных модулей.