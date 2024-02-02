Telegram переработал «Избранное» в продвинутое хранилище

Telegram выпустил первое в 2024 году масштабное обновление, которое включает 10 новых функций, включая обновленное «Избранное», а также одноразовые голосовые и видео-сообщения, которые удаляются после воспроизведения.

«Избранное» 2.0

У каждого пользователя Telegram есть чат под названием «Избранное» – место для заметок, напоминаний и сообщений, пересылаемых из других чатов.

Данное обновление превращает «Избранное» в мощную систему хранения ссылок, мультимедиа и закладок. Теперь можно просматривать сохраненные сообщения в чате или в виде списка, упорядочивать их с помощью тегов. Правда для работы последнего потребуется Telegram Premium.

Разрешения на личные сообщения

Благодаря данному обновлению пользователи с Premium-подпиской смогут выбирать, кто может отправлять им сообщения: «Все» или «Мои контакты и пользователи Premium-подписки». Если этот параметр включен, пользователи, которые не являются контактами или не имеют Premium-подписки, не смогут начинать чаты, но смогут ответить, если сначала отправить им сообщение.

Значки приложений на macOS

В обновлённой версии Telegram для macOS теперь можно выбрать одну из 15 иконок. Чтобы изменить значок приложения, необходимо зайти в «Настройки» -> «Внешний вид» -> «Значок приложения».