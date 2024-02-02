Telegram переработал «Избранное» в продвинутое хранилище

Telegram переработал «Избранное» – теперь это продвинутое хранилище
Telegram выпустил первое в 2024 году масштабное обновление, которое включает 10 новых функций, включая обновленное «Избранное», а также одноразовые голосовые и видео-сообщения, которые удаляются после воспроизведения.
«Избранное» 2.0
У каждого пользователя Telegram есть чат под названием «Избранное» – место для заметок, напоминаний и сообщений, пересылаемых из других чатов.
Данное обновление превращает «Избранное» в мощную систему хранения ссылок, мультимедиа и закладок. Теперь можно просматривать сохраненные сообщения в чате или в виде списка, упорядочивать их с помощью тегов. Правда для работы последнего потребуется Telegram Premium.
Разрешения на личные сообщения
Благодаря данному обновлению пользователи с Premium-подпиской смогут выбирать, кто может отправлять им сообщения: «Все» или «Мои контакты и пользователи Premium-подписки». Если этот параметр включен, пользователи, которые не являются контактами или не имеют Premium-подписки, не смогут начинать чаты, но смогут ответить, если сначала отправить им сообщение.
Значки приложений на macOS
В обновлённой версии Telegram для macOS теперь можно выбрать одну из 15 иконок. Чтобы изменить значок приложения, необходимо зайти в «Настройки» -> «Внешний вид» -> «Значок приложения».
Обновление Telegram можно установить через Google Play и App Store.
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