Геологи предложили новую гипотезу возникновения континентов

Первые континенты возникли на Земле миллиарды лет назад, но ученым до сих пор неясно, каким был процесс их формирования. Геологи предложили новое объяснение, связывающее появление континентов не с тектоникой плит, а с судьбой трех крупнозернистых пород — тоналита, трондьемита и гранодиорита (ТТГ), пишет IFLScience.

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Ученые пришли к выводу, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато юной Земли.

Когда планета только остыла и на ней образовались океаны, на Земле не было почти ничего, кроме них. Суша ограничивалась небольшими вулканическими островами. Они уже давно подверглись эрозии, но части ранних континентов сохранились в Западной Австралии, северной Канаде и в Гренландии. Постепенно первые континенты расширялись и превращались в свои современные версии, в то время как другие континенты догнали их через сотни миллионов или даже миллиардов лет.

Геологи давно пытаются объяснить процесс формирования первых участков суши и ответить на вопрос, была ли замешана в процессе тектоника плит. Кора возрастом почти четыре миллиарда лет повидала многое за время своего существования, поэтому определить ее происхождение сложно. Весь процесс — от извержения магмы до кристаллизации — сложен и его трудно проследить в «обратном направлении».

Однако доктор Маттейс Смит и его коллеги из Университета Британской Колумбии (Канада) утверждают, что им это удалось.

«Мы отследили определенный набор микроэлементов, которые не подвержены изменениям и сохраняют первозданные признаки исходной магмы», — заявил Смит.

По мнению ученых, соотношения этих элементов (некоторые из них довольно редки) являются ключом к решению проблемы.

Первоначальная суша состояла из тоналита, трондьемита и гранодиорита. В предыдущих исследованиях рассматривались образцы ТТГ из одного или нескольких мест, но Смит и его коллеги проанализировали материалы, собранные по всему миру, стремясь найти общие черты.

Ученые пришли к выводу, что источником коры ТТГ была разновидность габбро, магматической плутонической горной породы, которая образовалась в результате медленного остывания богатой магнием и железом магмы.

Процесс, предложенный авторами, объясняет состав древних континентов. Геологи считают, что ТТГ и более ранние породы появились в результате захоронения и плавления предшествующей коры, то есть они образовались внутри самой коры, а не в результате столкновений литосферных плит. Кора-предшественница, вероятно, напоминала океанические плато.

Как отмечает издание, породы ТТГ могут показаться очень знакомыми тому, кто недавно делал ремонт. Смит рассказал, что разновидности ТТГ есть дома у многих людей — в качестве камня для кухонной столешницы.