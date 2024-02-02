Робот раскрыл историю кораблекрушения XV века

Морские археологи обследовали остов затонувшего средневекового судна, известного как «Авалдснесский корабль». Он покоится на глубине 1 метра в мелководной приливной зоне неподалеку от Авалдснеса – поселка на острове Кармей на юго-западе Норвегии.

© Мир 24

Место кораблекрушения давно известно и изучалось в течение десятилетий. Но участники экспедиции из Морского музея и Университета Ставангера решили добыть более подробные сведения. Они провели геофизическое исследование с помощью роботизированного автономного транспортного средства и создали точную 3D-модель объекта.

Новые технологии позволяют установить вертикальное и горизонтальное распределение погребенных останков, глубину захоронения, структуру корпуса и конструктивные детали судна.

«Эксплуатация беспилотной рабочей платформы позволяет проводить очень экономичное по времени, неинвазивное изучение морского дна и особенностей недр путем сбора сейсмических данных высокого разрешения в виде плотной сетки», – пояснили авторы.

В настоящее время Авалдснес представляет собой небольшое поселение, где проживает всего несколько тысяч человек. Но с раннего бронзового века до конца Средневековья это был оживленный общественный и торговый центр. Там располагались укрепленный королевский дворец и порт, куда заходили корабли Ганзейского союза.

Авалдснесский корабль также путешествовал по этому торговому маршруту. Исследователи описали его как судно среднего размера, построенное высококвалифицированными мастерами. Его сделали в районе устья Вислы в 1395 году. Но вскоре (примерно в 1399-1415 годах) оно затонуло из-за пожара.

Археологи обнаружили, что между досками строители положили шерсть животных и мох в качестве герметика. Такое они нашли остатки циновок из веток, которые защищали груз от непогоды, сообщает Journal of Maritime Archaeology.