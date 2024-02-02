Метеорный поток Геминиды «состарили» в 10 раз

Ученые установили время возникновения метеорного потока Геминиды. Исследование показало, что он образовался 18 тысяч лет назад и, таким образом, оказался в 10 раз старше, чем считалось ранее.

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Поток Геминиды назван в честь созвездия Близнецов, откуда визуально появляются метеоры. Но на самом деле их источником является 3200 Фаэтон – астероид шириной 5,1 км, который вращается на расстоянии 0,14 астрономических единиц от Солнца. В определенной точке орбиты он приобретает похожий на кометный «хвост».

В течение многих лет астрономы полагали, что хвост представляет собой облако пыли из фрагментов горных пород. Но современные наблюдения не подтвердили эту теорию. По мнению исследователей, крохотные частицы могут быть испаренным натрием.

Считалось, что Фаэтон выбросил фрагменты, известные нам как Геминиды, около 2 тысяч лет назад, когда подлетел максимально близко к Земле. Ученые Сеульского национального университета (Южная Корея) предложили другое объяснение. Они заявили, что вращение Фаэтона должно быть нестабильным. Солнечное излучение заставляло астероид постепенно ускоряться, и через миллионы лет вращение стало бы достаточно сильным, чтобы преодолеть гравитационные силы и «раздробить» астероид на множество осколков гравия.

Ученые проверили теорию с помощью компьютерного моделирования. Они восстановили положение и скорость Фаэтона на протяжении последних 100 тысяч лет, и смоделировали последствия выбросов кусков породы в разные периоды времени.

Модель показала, что Фаэтон мог потерять массу 18 тысяч лет назад, выбросив при этом около 10 млн тонн вещества. Часть фрагментов около 4 тысяч лет назад направилась к Земле под влиянием гравитационного притяжения нашей планеты и Венеры, сообщает Astronomy and Astrophysics.

Ученые также отметили, что в 2025 году к Фаэтону направится японская миссия DESTINY+. Она позволит получить больше данных об астероиде.