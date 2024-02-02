«Роскосмос» рассказал о подготовке комплекса разгонного блока «Орион»

«На космодроме приступили к автономным испытаниям систем. Специалистам предстоит проверить функционирование систем, стыкуемость узлов и агрегатов. Уже завершен цикл автономных испытаний по трем системам, сейчас ведутся работы по их приему в эксплуатацию», — заявили в госкорпорации.