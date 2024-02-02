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Японцы нашли способ избавления от стресса с помощью свиней

В Японии набирают популярность кафе с карликовыми свинками. Считается, что минипиги помогают снять стресс даже лучше, чем кошки и собаки, пишет NTD.

Японцы нашли способ избавления от стресса с помощью свиней
© globallookpress.com

Посетители кафе со свинками в Токио рассказали изданию, что они в восторге от животных, назвав их «крошечными и забавными».

«Мы подумали, что кафе с минипигами – это что-то новое. Детям редко удается подержать на руках поросенка и погладить его», — отметила посетительница кафе Софи Моунга.

Сейчас в Японии работают десять кафе с минипигами и их владельцы уверены, что свиньи помогают снять стресс лучше, чем кошки или собаки, так как поросята очень тянутся к людям.

А опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что общение с животными помогает снизить кровяное давление, уменьшить головные боли и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее исследователи из США понаблюдали за кошками, живущими в «котокафе» CatCafé Lounge в Лос-Анджелесе, и насчитали 276 различных выражений на морде, с которыми они обращались друг к другу. При этом большинство выражений были либо дружелюбными (45%), либо явно агрессивными (37%). А 18% ученые не смогли отождествить.

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