Японцы нашли способ избавления от стресса с помощью свиней
В Японии набирают популярность кафе с карликовыми свинками. Считается, что минипиги помогают снять стресс даже лучше, чем кошки и собаки, пишет NTD.
Посетители кафе со свинками в Токио рассказали изданию, что они в восторге от животных, назвав их «крошечными и забавными».
«Мы подумали, что кафе с минипигами – это что-то новое. Детям редко удается подержать на руках поросенка и погладить его», — отметила посетительница кафе Софи Моунга.
Сейчас в Японии работают десять кафе с минипигами и их владельцы уверены, что свиньи помогают снять стресс лучше, чем кошки или собаки, так как поросята очень тянутся к людям.
А опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что общение с животными помогает снизить кровяное давление, уменьшить головные боли и риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее исследователи из США понаблюдали за кошками, живущими в «котокафе» CatCafé Lounge в Лос-Анджелесе, и насчитали 276 различных выражений на морде, с которыми они обращались друг к другу. При этом большинство выражений были либо дружелюбными (45%), либо явно агрессивными (37%). А 18% ученые не смогли отождествить.