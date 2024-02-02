Ученые обнаружили у рыб-клоунов арифметические способности
Японские и китайские биологи обнаружили, что рыбы-клоуны вида Amphiprion ocellaris умеют «считать» число белых полосок на теле их потенциальных соседей — они используют этот навык для распознавания возможных конкурентов за анемоны и актинии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Окинавского института науки и технологий (OIST).
Рыбы-клоуны представляют собой большой род морских лучеперых рыб, которые обитают на территории коралловых рифов. Они являются симбионтами различных видов полипов — рыбки селятся среди щупалец беспозвоночных существ, защищаясь от атак более крупных хищников и получая постоянную кормовую базу. Биологи давно заметили, что рыбы-клоуны не нападают на других рыб, кроме представителей своего вида — столкновения обычно происходят из-за полипов.
Ученые наблюдали, как колонии рыб-клоунов реагировали на различных настоящих рыб, а также на пластиковые муляжи разных расцветок, которые размещали рядом с актиниями. Опыты показали, что Amphiprion ocellaris проявляли агрессию к тем рыбкам и тем муляжам, на которых были три вертикальные белые полоски — как и на них самих. Соседи с меньшим числом полосок привлекали значительно меньше внимания.
«Это говорит о том, что эти рыбы умеют считать число полосок и определять по ним видовую принадлежность незваного гостя», — заявила научный сотрудник OIST Кина Хаяси.
По мнению экспертов, эта особенность вида позволяет им поддерживать границы своих территориальных владений, при этом не нападая на тех рыб, которые не представляют для них угрозы. Кроме того, умение помогает сохранять социальную иерархию — число полосок на теле рыб-клоунов определяет их положение в стае.