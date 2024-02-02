Ученые обнаружили у рыб-клоунов арифметические способности

Японские и китайские биологи обнаружили, что рыбы-клоуны вида Amphiprion ocellaris умеют «считать» число белых полосок на теле их потенциальных соседей — они используют этот навык для распознавания возможных конкурентов за анемоны и актинии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Окинавского института науки и технологий (OIST).

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Рыбы-клоуны представляют собой большой род морских лучеперых рыб, которые обитают на территории коралловых рифов. Они являются симбионтами различных видов полипов — рыбки селятся среди щупалец беспозвоночных существ, защищаясь от атак более крупных хищников и получая постоянную кормовую базу. Биологи давно заметили, что рыбы-клоуны не нападают на других рыб, кроме представителей своего вида — столкновения обычно происходят из-за полипов.

Ученые наблюдали, как колонии рыб-клоунов реагировали на различных настоящих рыб, а также на пластиковые муляжи разных расцветок, которые размещали рядом с актиниями. Опыты показали, что Amphiprion ocellaris проявляли агрессию к тем рыбкам и тем муляжам, на которых были три вертикальные белые полоски — как и на них самих. Соседи с меньшим числом полосок привлекали значительно меньше внимания.

«Это говорит о том, что эти рыбы умеют считать число полосок и определять по ним видовую принадлежность незваного гостя», — заявила научный сотрудник OIST Кина Хаяси.