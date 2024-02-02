Мишустин рассказал о разнице между российским GigaChat и западным ChatGPT

"Мышление искусственного интеллекта зависит от обучающего набора данных и отражает специфику страны происхождения. Так, в "мозгах" российского GigaChat и западного ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое "хорошо", а что такое "плохо". И при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли - например, в науку, медицину, промышленность - важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам. И мы это учитываем", - сказал премьер-министр.