Android-шпион прятался в 12 приложениях

Android-троян VajraSpy, открывавший удалённый доступ к устройству жертвы, обнаружился в 12 приложениях. Шесть таких программ были доступны для скачивания в Google Play Store с 1 апреля 2021 года по 10 сентября 2023-го.

В настоящее время приложения удалены из официального магазина, но доступны на сторонних площадках. Как правило, они маскируются под мессенджеры и новостной софт.

Попав в систему, VajraSpy может вытаскивать персональные данные: контакты, сообщения и пр. А если пользователь выдаст ему дополнительные права, троян будет записывать голосовые вызовы.

Специалисты антивирусной компании ESET, следившие за атаками операторов VajraSpy, считают, что за распространением трояна стоит кибергруппировка Patchwork APT.

В Play Store вредоносные приложения скачали около 1400 пользователей. Так выглядит список программ, которые были доступны на официальной площадке:

Rafaqat رفاقت (новостной софт) Privee Talk (мессенджер) MeetMe (мессенджер) Let's Chat (мессенджер) Quick Chat (мессенджер) Chit Chat (мессенджер)

А вот список содержащих VajraSpy программ, доступных в сторонних магазинах:

Hello Chat YohooTalk TikTalk Nidus GlowChat Wave Chat