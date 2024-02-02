Android-шпион прятался в 12 приложениях, 6 были доступны в Google Play
Android-троян VajraSpy, открывавший удалённый доступ к устройству жертвы, обнаружился в 12 приложениях. Шесть таких программ были доступны для скачивания в Google Play Store с 1 апреля 2021 года по 10 сентября 2023-го.
В настоящее время приложения удалены из официального магазина, но доступны на сторонних площадках. Как правило, они маскируются под мессенджеры и новостной софт.
Попав в систему, VajraSpy может вытаскивать персональные данные: контакты, сообщения и пр. А если пользователь выдаст ему дополнительные права, троян будет записывать голосовые вызовы.
Специалисты антивирусной компании ESET, следившие за атаками операторов VajraSpy, считают, что за распространением трояна стоит кибергруппировка Patchwork APT.
В Play Store вредоносные приложения скачали около 1400 пользователей. Так выглядит список программ, которые были доступны на официальной площадке:
- Rafaqat رفاقت (новостной софт)
- Privee Talk (мессенджер)
- MeetMe (мессенджер)
- Let's Chat (мессенджер)
- Quick Chat (мессенджер)
- Chit Chat (мессенджер)
А вот список содержащих VajraSpy программ, доступных в сторонних магазинах:
- Hello Chat
- YohooTalk
- TikTalk
- Nidus
- GlowChat
- Wave Chat
Помимо прочей функциональности, VajraSpy может фотографировать с помощью встроенной камеры и логировать данные из WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России):