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Шлемы Oculus научились воспроизводить «пространственные видео», снятые на iPhone 15 Pro и Apple Vision Pro

Шлем Oculus Quest 3 научился воспроизводить «пространственные видео», снятые на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Шлемы Oculus научились воспроизводить «пространственные видео» с iPhone 15 Pro
© Ferra.ru

Это стало возможным благодаря свежему обновлению программного обеспечения v62, которое добавило поддержку соответствующей функции.

Пространственные видео, загруженные в шлем Quest 3 через мобильное приложение гарнитуры, будут автоматически конвертированы в подходящий формат для воспроизведения, обеспечивая «погружающий просмотр».

Это позволит пользователям, не имеющим шлем Apple Vision Pro, наслаждаться стереоскопическими видео, снятыми на новейшие модели iPhone, в виртуальной реальности.

Apple добавила возможность съемки пространственных видео специально для владельцев шлема Vision Pro, но теперь благодаря Oculus Quest эти видео станут доступны широкому кругу пользователей по более доступной цене.

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