Google Переводчик получил обновленный дизайн

Google освежила пользовательский интерфейс Google Переводчика, представив обновленный дизайн режима «Разговор», который теперь красуется элементами Material You.

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Этот апдейт, воплощенный в версии 8.0, делает взаимодействие с приложением еще более интуитивно понятным и удобным, обеспечивая автоматическое определение и перевод языков в ходе беседы.

С новым режимом «Разговор» пользователи получили одну кнопку микрофона, которая при активации преобразуется в вращающуюся фигуру Material You, сигнализируя о переводе.

Это обновление также включает возможность регулировки размера текста с помощью нового дизайна ползунка Material 3 и функцию автоматического воспроизведения.

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Кроме того, иконка в виде чат-пузыря теперь делит экран на две части, упрощая обмен телефоном для совместного использования.

Google Переводчик уже отличался продуманным использованием элементов Material You, включая контейнеры, тематическое оформление Dynamic Color и обновленные виджеты.