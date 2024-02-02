Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим

Японский лунный модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на Луне перешел в спящий режим до середины февраля. Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает Kyodo.

В спящий режим модуль перешел из-за нехватки электроэнергии, которая получается от солнечных батарей. Японские специалисты попробуют разбудить аппарат в середине февраля, когда на солнечные панели будет поступать достаточно света. Ученые допускают, что модуль может не проснуться, поскольку он не предназначен для работы в экстремально холодных условиях лунной ночи.

Ранее Японское агентство аэрокосмических исследований заявило, что SLIM заработал в нормальном режиме.

25 января агентство получило первое изображение с модуля после его посадки на Луну.