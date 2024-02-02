iPhone 15 подешевел в России

Новый смартфон Apple заметно подешевел в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что цена iPhone 15 снизилась на российском рынке до 75 тысяч рублей. На старте продаж гаджет был оценен в 125 170 тысяч рублей. Таким образом, аппарат оказался дешевле на 40 процентов.

«Российские магазины отдают самый современный смартфон Apple по феноменально низкой цене», — прокомментировали новость авторы издания.

Смартфон iPhone 15 получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной и минимум 128 гигабайт встроенной памяти. Девайс вышел с двойной камерой с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Устройство также получило аккумулятор емкостью 3349 миллиампер-часов, биометрический сенсор Face ID, NFC.