Геологи открыли «исходники» первых континентов Земли

Новое исследование геологов из Университета Британской Колумбии (UBC) пролило свет на формирование первых континентов Земли — процесс, который долгое время был окутан тайной. Исследователи обнаружили новую исходную породу для коры TTG — типа горной породы, которая является ключевым строительным блоком современных континентов.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, кора TTG образовалась в результате медленного захоронения, утолщения и плавления коры-предшественницы, которая, вероятно, напоминала океанические плато. Этот внутрикоровый механизм формирования ТТГ опровергает давнюю теорию о том, что архейские ТТГ образовались в первых зонах субдукции Земли и ознаменовали начало тектоники плит.

Результаты исследования имеют большое значение для нашего понимания ранней истории Земли и эволюции континентов нашей планеты. Исследование также имеет потенциальное применение в разведке ресурсов, поскольку кора TTG часто ассоциируется с ценными месторождениями полезных ископаемых.