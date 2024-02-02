Представлен кнопочный 5G-смартфон с восьмиядерным процессором

Компания Coolpad представила необычную новинку в мире мобильных технологий – кнопочный 5G-смартфон под названием Golden Century Y60, который сочетает в себе классический дизайн и современные технологии.

© Ferra.ru

Этот уникальный аппарат оснащен восьмиядерным процессором, поддерживает сети пятого поколения и имеет 3.5-дюймовый сенсорный экран.

Размеры устройства составляют 146 x 61.5 x 12.5 мм при весе в 176 граммов, а его корпус выполнен в элегантном золотом цвете с традиционной цифровой клавиатурой.

Golden Century Y60 позиционируется как телефон для пожилых людей, предлагая удобный интерфейс с возможностью переключения на упрощенный режим с крупными иконками и текстом.

ITHome

Устройство работает на операционной системе CoolOS 3.0, основанной на Android, и предлагает функции, такие как голосовой помощник с ИИ, кнопку экстренного вызова SOS, фонарик, громкий динамик и объявление входящих звонков голосом.