В Windows 11 добавят поддержку команды Sudo

Microsoft работает над внедрением поддержки команды Sudo в Windows 11, делая операционную систему более привлекательной для разработчиков и системных администраторов, привыкших к Linux и macOS.

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Эту возможность обнаружили в утечке предварительной сборки Windows Server, случайно опубликованной на серверах Windows Update.

Команда Sudo в Linux и macOS позволяет пользователям модифицировать системные файлы, изменять настройки системы, выполнять обновления и многое другое.

Теперь аналогичная возможность появится в Windows 11 как часть настроек разработчика, давая возможность управлять настройками, требующими административных привилегий.

Для использования команды Sudo в Windows 11 потребуется включить режим девелопера, однако в сливе эта функция пока не работает.