В Минцифры назвали сроки появления электронных студенческих билетов

На портале госуслуг в 2024 году планируют запустить экспериментальный сервис — цифровой студенческий билет, сообщили «Парламентской газете» в Минцифры. По словам замглавы ведомства Григория Борисенко, мобильное приложение, в частности, позволит студентам получать льготы на проезд или скидки на билеты в кино и музеи без сбора бумажных справок.

«Проверить, является ли человек студентом, можно будет онлайн, без предъявления бумажного документа. Это значительно упростит жизнь студентам, при этом верификация будет точной, что защитит документ от возможных подделок», — рассказал замминистра.

Он уточнил, что электронный документ будет доступен для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также для аспирантов и ординаторов. С помощью приложения они смогут купить льготные билеты на пригородные и дальние поезда, оформить проездной на городской общественный транспорт и получить положенные скидки при посещении культурных мероприятий. Перечень мест, где подключена возможность использовать цифровой документ, будет доступен на портале госуслуг.

Электронный студенческий может служить и в качестве пропуска в здание вуза — его, как и обычный, нужно будет предъявить на входе, приложив к считывающему устройству. Возможность пользоваться традиционным бумажным документом при этом сохраняется, добавил Борисенко.