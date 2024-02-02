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В Минцифры назвали сроки появления электронных студенческих билетов

На портале госуслуг в 2024 году планируют запустить экспериментальный сервис — цифровой студенческий билет, сообщили «Парламентской газете» в Минцифры. По словам замглавы ведомства Григория Борисенко, мобильное приложение, в частности, позволит студентам получать льготы на проезд или скидки на билеты в кино и музеи без сбора бумажных справок.

В Минцифры назвали сроки появления электронных студенческих билетов
© ТАСС

«Проверить, является ли человек студентом, можно будет онлайн, без предъявления бумажного документа. Это значительно упростит жизнь студентам, при этом верификация будет точной, что защитит документ от возможных подделок», — рассказал замминистра.

Он уточнил, что электронный документ будет доступен для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также для аспирантов и ординаторов. С помощью приложения они смогут купить льготные билеты на пригородные и дальние поезда, оформить проездной на городской общественный транспорт и получить положенные скидки при посещении культурных мероприятий. Перечень мест, где подключена возможность использовать цифровой документ, будет доступен на портале госуслуг.

Электронный студенческий может служить и в качестве пропуска в здание вуза — его, как и обычный, нужно будет предъявить на входе, приложив к считывающему устройству. Возможность пользоваться традиционным бумажным документом при этом сохраняется, добавил Борисенко.

Ранее в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля, было указано, что Минцифры совместно с Минобороны должны организовать постановку граждан на воинский учет без личной явки в военкомат. Также ведомствам предписано обеспечить рассылку повесток в электронном виде.

Наука и техника