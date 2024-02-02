Google представила решение проблемы с хранением данных в смартфонах Pixel

Google устранила проблему с хранением данных на телефонах Pixel, возникшую после установки обновления системы Google Play от января 2024 года. Проблема вызывала проблемы с доступом к данным, хранящимся во внутренней памяти, включая сбои в работе приложений, невозможность делать скриншоты и нестабильную работу хранилища.

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Компания предоставила временное исправление, которое может быть применено конечными пользователями без потери данных. Перед выполнением этих команд пользователи должны убедиться, что они включили отладку по USB на своих телефонах Pixel. После применения исправления рекомендуется отключить режим разработчика.

В настоящее время Google работает над постоянным исправлением проблемы обновления корневой системы, вызвавшей проблемы с хранением данных. Компания предоставит более подробную информацию о постоянном исправлении, когда оно станет доступно.