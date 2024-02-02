Чат-бот Google Bard научился генерировать картинки

Google Bard, чат-бот, разработанный поисковым гигантом, совершил значительный прорыв, получив способность генерировать изображения.

Это нововведение стало возможным благодаря интеграции с моделью ИИ Imagen 2 от Google, которая отличается высоким качеством и скоростью, создавая фотореалистичные изображения.

Теперь пользователи могут вводить текстовые описания в Bard, а в ответ получать уникальные картинки, оживляющие их идеи.

Кроме того, Bard использует технологию SynthID для внедрения цифровых водяных знаков в пиксели сгенерированных изображений, что позволяет легко идентифицировать их как созданные искусственным интеллектом.

Данный апдейт также расширяет функциональность чат-бота за счет доступа к Gemini Pro, последней мультимодальной модели ИИ Google, во всех языках и регионах, где доступен Bard.