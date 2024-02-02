В Apple Vision Pro нашли необычную деталь

Кабель питания, который соединяет аккумуляторный блок Vision Pro с гарнитурой и кажется припаянным, на самом деле оказался съемным. Об этом сообщает издание MacRumors.

© Ray Wong/X

У журналиста Рэя Вонга из издания Inverse получилось при помощи «скрепки» для извлечения SIM-карт разблокировать крепление кабеля питания и внешнего аккумулятора Apple Vision Pro. Для этого он вставил острый конец «скрепки» в специальное отверстие на батарее. После разблокировки Вонгу удалось вытащить коннектор и сфотографировать его. Об этом журналист рассказал в своем аккаунте X (Twitter).

Коннектор, который соединяет кабель с батареей очень похож на Lightning. Однако он заметно шире за счет большего числа контактов. MacRumors пишет, что провод от Vision Pro не получится подключить к другим аксессуарам или устройствам Apple.

Вероятно, американская компания сделала кабель съемным, чтобы его можно было заменить без необходимости замены всего аккумуляторного блока, если провод каким-либо образом будет поврежден.