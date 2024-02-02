В Калининграде обнаружили вход в скрытые помещения кенигсбергского банка

Вход в хранилище кенигсбергского банка был обнаружен во время работ по благоустройству на острове имени Иммануила Канта в Калининграде, сообщила пресс-секретарь расположенного на острове Кафедрального собора Яна Лутченко.

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«Мы подтверждаем, что это хранилище кенигсбергского банка, люди внутрь заходили в процессе работ», – сказала Лутченко.

Кроме того, она отметила, что еще неизвестно о серьезных находках в помещениях банка.

Калининградский экскурсовод Женяй Огонь в своих социальных сетях рассказал, что помещения внутри хорошо сохранились: стоят ржавые банковские ячейки, решетки, полы с мраморной крошкой, на потолке – сталактиты.