Мировому рынку смартфонов предсказали восстановление

Аналитики фирмы Canalys предсказали восстановление мирового рынка смартфонов. Об этом сообщается в актуальном отчете компании.

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Согласно исследованию, в четвертом квартале рынок вырос на 8 процентов, достигнув объема 319,5 миллионов единиц. Общий объем поставок за весь 2023 год составил 1,14 миллиарда штук, что на 4 процента меньше, чем в 2022 году. Однако специалисты считают, что эти цифры указывают на признаки стабилизации и восстановления.

Главным фактором восстановления рынка специалисты Canalys назвали рынки развивающихся стран — Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Однако в развитых странах — Китай, Европа, Северная Америка — рынок по-прежнему сталкивается с проблемами из-за снижения потребительских расходов и сокращения инвестиций в каналы сбыта. Аналитики предсказали, что в 2024 году развивающиеся рынки останутся стратегическим полем битвы для большинства производителей смартфонов.

По итогам 2023-го Apple заняла лидирующие позиции с долей 20 процентов и 229,2 миллиона отгруженных устройств. В топ-3 также попали Samsung и Xiaomi — их доля составила немногим меньше 20 и 13 процентов соответственно.