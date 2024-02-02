В Китае объявили об успешном испытании мозгового импланта на человеке

Китайские ученые из Университета Цинхуа в Пекине объявили об успешном испытании нейроимпланта Neural Electronic Opportunity (NEO), который частично вернул мобильность парализованному 14 лет назад пациенту. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

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С помощью прикрепленного к голове передатчика мужчина смог управлять надетым на руку протезом, который выполнял передаваемые мозгом команды. Например, испытуемый сумел взять бутылку и отпить из нее немного воды.

По словам разработчиков, NEO предлагает малоинвазивную установку, поскольку устройство не нужно внедрять в нервную ткань мозга. Вместо этого электроды помещаются в эпидуральное пространство между мозгом и черепом. Этим он отличается от похожей разработки компании Neuralink Илона Маска, которая предполагает ввод контактов непосредственно в мозг.

В импланте нет батарей, поскольку он питается с помощью беспроводной сети ближнего поля через высокочастотную антенну.