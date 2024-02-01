Microsoft изменила интерфейс установки Windows

В конце января Microsoft выпустила новый билд WIndows 11, который уже доступен тестировщикам операционной системы. Как обратили внимание в издании XDA Developers, компания впервые за много лет переработала интерфейс установки ОС.

Так, теперь во время запуска исполняемого файла сменился фон — с фиолетового на белый. Разработчики также перенесли кнопку восстановления Windows в центр экрана, чтобы пользователям было легче её обнаружить. Теперь она находится чуть ниже полной переустановки операционной системы. В последний раз Microsoft меняла интерфейс во время переустановки Windows 8 в 2012 году — более 11 лет назад.