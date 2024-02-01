Восстановление прошивки VR-шлема Apple можно будет сделать через iPhone

В готовящейся к выпуску гарнитуре дополненной реальности Apple Vision Pro будет реализован процесс восстановления прошивки с помощью iPhone, аналогичный тому, что используется для Apple Watch и Apple TV. Этот подход избавляет от необходимости использования компьютера и упрощает процесс восстановления прошивки.

Если (когда) Vision Pro столкнется со сбоем прошивки, пользователи получат на iPhone запрос на восстановление VisionOS. В результате этого процесса все данные устройства будут удалены и заменены последней версией прошивки, что обычно занимает несколько минут.

Реализация этого метода восстановления прошивки обусловлена отсутствием у Vision Pro порта USB-C, что зеркально отражается с дизайном Apple Watch и Apple TV. Изначально Apple представила этот процесс для Apple Watch в watchOS 8.5 и iOS 15.4, а затем включила его в tvOS 17 и iOS 17 для Apple TV.

Хотя этот процесс восстановления прошивки не гарантирует 100% успеха, он, несомненно, упрощает процедуру восстановления прошивки и снижает вероятность того, что пользователям придется посетить Apple Store для решения проблем, связанных с программным обеспечением.