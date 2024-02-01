Apple продлила сделку с Qualcomm

Apple продлила соглашение с Qualcomm еще на год, обеспечив использование модемов 5G от Qualcomm в iPhone до 2027 года. Это произошло на фоне того, что усилия Apple по разработке собственных модемов столкнулись с неудачами.

Первоначальное соглашение между Apple и Qualcomm было продлено до 2026 года в прошлом году, но это последнее продление говорит о том, что Apple все еще не готова полагаться исключительно на собственную технологию модемов.

Стремление Apple создать собственные модемы 5G началось в 2019 году, когда она приобрела модемное подразделение Intel, но компании с трудом удается сравниться с Qualcomm по производительности и эффективности. В недавнем отчете Bloomberg процесс разработки был назван «разочаровывающим», и отмечалось, что прототипы не смогли превзойти решения Qualcomm.