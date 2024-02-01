За 2023 год в России выросли продажи наушников

По итогам 2023 года в России было продано 30,6 млн наушников на сумму 62 млрд руб., что больше на 43% в штуках и на 23% в деньгах по сравнению с 2022 годом. Около 60% всех продаж заняли TWS-наушники. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании МТС.

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Главным драйвером роста на рынке наушников остается спрос на TWS-устройства. Так, в 2023 году их доля от всех продаж наушников составила 58% в штуках и 72% в деньгах. Всего с января по декабрь 2023 года было продано почти 18 млн «вкладышей» на сумму 44,7 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом продажи увеличились на 56% в штуках и на 17% в деньгах.

Аналитики МТС отмечают, что рост популярности TWS-решений связан с форм-фактором, который привлекает покупателей, и с ценовой доступностью. За последний год их средняя цена снизилась на 25% до 2,5 тыс. рублей, в то время как цена стандартных наушников выросла на 10% до 1,4 тыс. рублей.