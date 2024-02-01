Назван первый альтернативный App Store магазин на iPhone

Украинская компания MacPaw анонсировала появление на iPhone собственного магазина с приложениями. Об этом сообщает издание iMore.

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Журналисты обратили внимание на пресс-релиз разработчика ПО из Киева. Фирму MacPaw авторы назвали первой среди других, подтвердившей, что на iPhone появится их магазин с приложениями, который станет альтернативой App Store.

Онлайн-репозиторий получит название Setapp.

«Наша цель — создать сбалансированную экосистему приложений, в которой разработчики смогут процветать в рамках бизнес-модели, обеспечивающей справедливость и ценность», — подчеркнули в компании.

Судя по всему, в магазине появятся фирменные приложения MacPaw — CleanMyMac, ClearVPN 2, Gemini 2 и прочие программы.

По словам представителей компании, несмотря на заявления Apple, путь к полностью конкурентоспособному рынку на iOS все еще продолжается. В MacPaw понадеялись на сотрудничество с другими разработчиками приложений.