Аудит кода Tor выявил 17 уязвимостей

Специалисты провели тщательный анализ нескольких компонентов анонимной сети Tor. В результате обнаружились 17 уязвимостей, включая проблему, получившую высокую степень риска.

Аудит проводили эксперты некоммерческой организации Radically Open Security, специализирующиеся на кибербезопасности, в период с апреля по август 2023 года.

Под проверку попали браузер Tor, точки выхода (exit relays), инфраструктура, службы, а также инструменты для тестирования. Результаты появились в блоге Tor на этой неделе.

Отмечается, что в ходе тестирования у специалистов был доступ к исходному коду. Анализ помог выявить уязвимости, большая часть которых получила средний и низкий уровни опасности.

Например, такие бреши могли привести к DoS, снизить степень защиты или полностью обойти её, а также получить доступ к закрытой информации. Ряд багов связан с устаревшими сторонними компонентами.

Наиболее серьёзная выявленная проблема — CSRF в Onion Bandwidth Scanner (Onbasca). Она одна получила высокую степень риска, поскольку позволяет неаутентифицированному атакующему внедрить мосты в базу данных.