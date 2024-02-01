ИИ научился прогнозировать риск смерти при инфаркте

Российские ученые разработали модель машинного обучения, прогнозирующую риск внутрибольничной смертности у пациентов с инфарктом. Искусственный интеллект позволит улучшить методы диагностики и лечения ишемической болезни сердца.

© Мир 24

Риск летального исхода зависит от разных факторов, которые индивидуальны для каждого пациента. Искусственный интеллект позволяет выявить наиболее опасные для конкретного больного факторы и в соответствии с этим подобрать методы терапии.

Так, риск для пациента возрастает, если у него густая кровь и нарушения в работе почек. По отдельности эти состояния не настолько опасны, как в совокупности, рассказала руководитель проекта, директор Института информационных технологий Владивостокского государственного университета (ВВГУ), доктор технических наук Карина Шахгельдян. Заблаговременное выявление данных нарушений позволит снизить вероятность неблагоприятного исхода в 5-7 раз.

В ходе исследования авторы проанализировали различные наборы данных, в том числе информацию о 4677 пациентах с инфарктом миокарда. Искусственный интеллект способен указать на закономерности, которые ранее оставались вне поля зрения специалистов, сообщает aif.ru.