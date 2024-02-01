ИИ научился прогнозировать риск смерти при инфаркте

Искусственный интеллект научился прогнозировать риск смерти при инфаркте
Российские ученые разработали модель машинного обучения, прогнозирующую риск внутрибольничной смертности у пациентов с инфарктом. Искусственный интеллект позволит улучшить методы диагностики и лечения ишемической болезни сердца.
Риск летального исхода зависит от разных факторов, которые индивидуальны для каждого пациента. Искусственный интеллект позволяет выявить наиболее опасные для конкретного больного факторы и в соответствии с этим подобрать методы терапии.
Так, риск для пациента возрастает, если у него густая кровь и нарушения в работе почек. По отдельности эти состояния не настолько опасны, как в совокупности, рассказала руководитель проекта, директор Института информационных технологий Владивостокского государственного университета (ВВГУ), доктор технических наук Карина Шахгельдян. Заблаговременное выявление данных нарушений позволит снизить вероятность неблагоприятного исхода в 5-7 раз.
В ходе исследования авторы проанализировали различные наборы данных, в том числе информацию о 4677 пациентах с инфарктом миокарда. Искусственный интеллект способен указать на закономерности, которые ранее оставались вне поля зрения специалистов, сообщает aif.ru.
Ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился предсказывать сердечные приступы за 10 лет. Для этого были проанализированы данные 40 тысяч пациентов.