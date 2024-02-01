Иммунолог высказался об угрозе «болезни Х»

«Эта опасность высокая, потому что ее невозможно определить. Тут опасен, к примеру, и вирус оспы, которого нет в природе в активном состоянии. Иммунизация к нему уже давно прошла, а инфекция крайне заразна. Если ее реинкарнировать, придать большую заразность и патогенность, это создаст большие проблемы. Мы понимаем, что это возможно, но насколько и какой инфекции нам ждать, остается только гадать. Необходимо быть готовыми к любому развитию событий», — предупредил Крючков.