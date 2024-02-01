Названы сроки запуска Сrew Dragon с российским космонавтом к МКС

Корабль Сrew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Александром Гребенкиным отправится к Международной космической станции (МКС) не ранее 22 февраля. Соответствующие сроки НАСА .

«НАСА и [компания] SpaceX планируют старт миссии Crew-8 к МКС не ранее четверга, 22 февраля», — заявили в американском космическом агентстве.

При этом из сделанного на XLVIII Академических чтениях по космонавтике памяти Сергея Королева («Королевские чтения») доклада начальника отдела Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») Рафаила Муртазова следовало, что запуск Crew Dragon с Александром Гребенкиным запланирован на 18 февраля.