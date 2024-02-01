Стало известно, кто доставит на орбиту станцию для замены МКС

Компания Voyager Space объявила о выборе аэрокосмического предприятия Илона Маска SpaceX для доставки на низкую околоземную орбиту (НОО) Земли космической станции StarLab. StarLab должна заменить Международную космическую станцию (МКС) после ее вывода из эксплуатации. Информация появилась на официальном сайте Voyager Space.

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Дата миссии пока не была объявлена, однако известно, что StarLab планируют запустить до 2030 года — приблизительного срока окончания эксплуатации МКС.

Voyager Space и SpaceX рассчитывают вывести StarLab на НОО всего за один полет с помощью космического корабля Starship.

«История успеха и надежности SpaceX побудила нашу команду выбрать Starship для вывода на орбиту StarLab», — отметил генеральный директор Voyager Space Дилан Тейлор.

Согласно проекту, экипаж StarLab составит четыре человека, а размер ее модуля будут вдвое больше чем на МКС и достигнут восьми метров в ширину. На борту орбитальной станции планирую проводить эксперименты с микрогравитацией и другие передовые научные исследования.