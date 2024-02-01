Появилась информация о новом фитнес-трекере Samsung

На официальном сайте Samsung UAE была случайно опубликована информация о предстоящем фитнес-трекере Galaxy Fit 3. Утечка раскрыла несколько ключевых деталей, сообщили Samsung Community и Gadgets & Wearables.

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Galaxy Fit 3 будет иметь алюминиевый корпус с водонепроницаемостью IP68+5ATM. Он весит приблизительно 21,39 грамма и предлагается в трех цветах: сером, серебристом и розово-золотом.

Размер дисплея также увеличится с 1,1 дюйма до 1,61 дюйма, что придает устройству больше внешность смарт-часов. Заявленное время работы от одной зарядки — около 13 дней.