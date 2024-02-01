Смартфоны и ноутбуки предложили включить в эксперимент по маркировке

Минпромторг предложил распространить эксперимент по маркировке на смартфоны, стационарные телефоны и ноутбуки. Они войдут во второй этап эксперимента по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Проект соответствующего постановления опубликован на федеральном портале. Согласно документу, эксперимент стартует 29 февраля 2024 года и должен был пройти до конца февраля 2025 года, однако продлён до 30 апреля 2025 года.

В ведомстве подчеркнули, что эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции не повлияет на ее стоимость, поскольку оборудование на время его проведения и коды маркировки предоставляются производителям бесплатно.

По словам замглавы Минпромторга Василия Шпака, маркировка электронных изделий защитит потребителей от приобретения подделок. Это, в свою очередь, даст серьезный стимул для развития отечественного производства техники.