Сенатор заявил, что у Цукерберга «руки в крови»

Сенатор Линдси Грэм на слушаниях в юридическом комитете верхней палаты Конгресса США, которые касались проблеме сексуальной эксплуатации детей в интернете, заявил, что у руководителя Facebook* и Instagram* Марка Цукерберга «руки в крови». Его слова приводит ТАСС.

«Господин Цукерберг, у вас и компаний перед нами — я знаю, что вы это не нарочно, — кровь на руках. Ваш продукт убивает людей», — сказал Грэм.

Он выразил сожаление, что медиамагната «невозможно привлечь к суду». По мнению Грэма, пришло время «отменить секцию 230» (нормативный акт, который защищает технологические компании от юридических претензий в связи с контентом, размещаемом на их платформах третьими лицами).

В ответ на это Цукерберг заявил, что его корпорация приняла более 30 различных мер, чтобы оградить несовершеннолетних пользователей принадлежащих ей социальных сетей от возможного вреда. Кроме того он сослался на существующие сегодня научные работы, которые «не демонстрируют причинно-следственную связь между использованием социальных сетей и ухудшением психологического здоровья молодых людей».